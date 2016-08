Innbrudd, ruskjøring og lusking

Det kom i natt også melding om at tre personer "lusket" samt sjekket om bildører var åpne i Stavanger sentrum. Politiet kontrollerte de tre og noterte personalia.

Politiet stanset en bil i Haakon VIIs gate hvor fører mistenkes for ruskjøring. Vedkommende ble stanset etter det politiet karakteriserer som uforsvarlig kjøring i sentrumskjernen. Det opprettes sak på forholdet.

Her er hendelsene operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt har å melde om fra natt til onsdag:

