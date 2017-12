Innbrudd på Forus – politiet ønsker tips

Roganytt

Det var like etter klokken 18.00 fredag kveld at Sør-Vest politidistrikt meldte om et innbrudd på Kisteberglia på Forus.

– To menn ble oppdaget inne i et hus på Forus. Vi fikk telefon fra en overrasket huseier som kom hjem til huset og oppdaget de to mennene, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik.

Mennene sprang fra stedet da de ble oppdaget, og politiet er i gang med å søke etter dem i området.

De ber publikum om tips på 02800 dersom noen har sett noe eller vet noe om hendelsen.

– Hvis noen er i området og ser to mistenkelige personer setter vi pris på hjelp. Vi har foreløpig ikke så mye mer informasjon om hendelsen, sier operasjonslederen.