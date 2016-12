Hvitvasket 1,1 millioner kroner

Roganytt

Hvitvaskingen har funnet sted i perioden fra april 2014 til august 2016 hovedsakelig i Stavanger- og Haugesunds-området.

Dette ved at han hadde tilgang til straffbart utbytte som han innkrevde, oppbevarte og konverterte og/eller overførte til personer i utlandet og Norge.

Blant annet overførte han 464.227 kroner fra sin konto gjennom tjenesten Worldremit til ulike personer i utlandet.

I tillegg brukte han betalingsformidlingsselskapene Western Union, Moneygram og Euronet Payment til å overføre 513.902 kroner til personer i utlandet.

Han overførte også diverse beløp til ulike personer i Norge slik at samlet beløp han er dømt for å ha hvitvasket er på 1.123.373 kroner.

I tillegg ble han også dømt for heleri i forbindelse med at han selv brukte 65.094 kroner som var utbytte av straffbar handling.

Marihuana i bolig

12. juli i år ble han også pågrepet med 420 gram marihuana og 2,48 gram kokain i en bolig på Hundvåg.

31-åringen forklarte i retten at pengeoverføringene handlet om at han ville hjelpe venner og bekjente med overføring av penger til hjemlandet – og at han så på dette som en vennetjeneste.

Konstruert

Det mente Stavanger tingrett var en konstruert forklaring.

I den forbindelse viste retten til at 31-åringen hadde benyttet forskjellige identifikasjoner i forbindelse med transaksjonene.

Retten fant det også påfallende at 31-åringen ikke kan identifisere hvem oppdragsgiverne er eller hvorfor disse ikke selv kunne overføre penger.

31-åringen nektet også straffskyld for narkotikaen.

Retten kom til at et samlet bevisbilde ikke etterlater tvil om at 31-åringen direkte kunne knyttes til narkotikaen.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for narkotikaen og grov hvitvasking av penger, og retten fant at det ikke var nødvendig å bestemme nærmere hvilke straffbare handlinger pengene stammer fra.

Straffen ble fengsel i ett år og åtte måneder.

I tillegg fikk han inndratt 1.188.467 kroner til fordel for statskassen.