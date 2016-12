Hotellansatt befølte mannlig sovende gjest

Roganytt

Hendelsen fant sted på et hotell i Rogaland natt til den 25. juni i år.

I utgangspunktet var 28-åringen tiltalt for en sovevoldtekt av fornærmede, men retten kom til at han ikke kunne dømmes for dette.

Fornærmede er homofil og kom til hotellet sammen med en mannlig kollega.

I forbindelse med at de sjekket inn spurte kollegaen om fornærmede trodde at den ansatte på stedet var homofil.

«Kanskje det», var svaret.

Inne på hotellrommet åpnet fornærmede nettstedet «Grindr».

Ifølge nettstedets egne opplysninger er dette verdens største sosiale nettverk for homofile.

Appen benytter geolokasjoner for å finne mulige partnere i brukerens nærområde.

Ved bruk av appen fant fornærmede ut at 28-åringen var homofil og etter en stund startet 28-åringen å chatte med fornærmede.

I den forbindelse foreslo han at han skulle komme på besøk og etter hvert ble det også foreslått fra tiltaltes side at de skulle ha seksuell omgang.

Fornærmede avslo dette og viste blant annet til at han hadde kjæreste.

Etter siste chat satte fornærmede en stol foran døren ut til gangen, da han var redd for at 28-åringen skulle komme til rommet.

Våknet

En gang i løpet av natten våknet fornærmede og fikk øye på 28-åringen som lå på knærne ved sengekanten i området ved fornærmedes hofter.

Fornærmede ble svært redd og 28-åringen forlot umiddelbart rommet.

To dager senere ble 28-åringen pågrepet og avhørt av politiet.

I avhøret forklarte han at ville massere fornærmede på kroppen og at han håpte at fornærmede skulle få gode følelser og få lyst på sex.

Ifølge fornærmede berørte han testiklene til fornærmede, og det hele fikk en brå slutt ved at fornærmede våknet.

Politiadvokat Lene Tesdal Tonstad la ned påstand om at 28-åringen skulle dømmes for voldtekt og at straffen skulle være fengsel i to år og ni måneder.

Retten kom til at saken skulle nedsubsumertes og at 28-åringen skulle dømmes for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til dette.

Brukte masternøkkel

I skjerpende retning la Stavanger tingrett vekt på at overgrepet hadde funnet sted inne på et hotellrom hvor gjester skal føle seg trygge.

Retten mente at det også er et grovt tillitsbrudd at han brukte hotellets masternøkkel for å komme seg inn på rommet til fornærmede.

Det ble videre lagt vekt på at fornærmede opplevde episoden som svært skremmende.

«Hendelsen framstår imidlertid som en engangshendelse og må sees i lys av den forutgående kontakten mellom tiltalte og fornærmede, heter det i dommen.

Straffen ble 120 dager i fengsel. 28-åringen har allerede vært varetektsfengslet i 177 dager i forbindelse med saken.

Politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen sier til RA at dommen ikke vil bli anket og at 28-åringen har blitt løslatt.