Håvet inn 41.250 kroner for mobilbruk

Det melder politiet på Twitter.

I perioden fra klokken 12.00 til 14.08 Hadde politiet trafikkkontroll på Tjensvoll.

I den forbindelse ble det utstedt 25 forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring med bil.

Dette året gar satsen for bruk av mobil i bil blitt økt til 1650 kroner.

Det betyr at politiet fikk inn 41.250 kroner til fordel for statskassen i løpet av de to timene.