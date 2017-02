Hadde usikret barn i bilen

Roganytt

Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll ved Brustadbua på E 39 og på Revheim ved Sunde sykehjem mellom klokken 08.15 og 14.45 torsdag.

Det ble i hovedsak kontrollert bruk av bilbelte og teknisk kontroll av kjøretøy.

Under kontrollen ble 9 av 1249 kontrollerte ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte. En fører ble anmeldt for manglende sikring av barn under 15 år, melder Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.

En bil ble avskiltet på grunn av manglende omregistrering.

Det ble kontrollert tre biler med tilhenger. En tilhenger ble ifølge Vegvesenet ilagt bruksforbud på grunn av dårlige bremser, en bruksforbud på grunn av manglende lys. En bil med lasteplan ble pålagt å sikre last tilstrekkelig før videre kjøring.

Det ble stanset fem drosjer og kontrollert om det var medbrakt gyldig løyve og kjøreseddel.

