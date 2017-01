Godstransportør har gått konkurs

Roganytt

Det var selskapet Norsør Transport AS som var i retten og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret i selskapet og i retten opplyste Norsør Transport AS å ha en samlet gjeld på 621.552 kroner.

LES OGSÅ: Slutt for byggefirma – igjen

Norsør Transport AS opplyste også at det ikke er aktiva i selskapet og at virksomheten nå er innstilt.

Norsør Transport AS holder til i Sandnes og het tidligere Dalia Transport AS.

Tidligere holdt selskapet til på Hillevågsveien.

LES OGSÅ: Optikkfirma konkurs med to kroner igjen på konto

Selskapet har drevet med godstransport og hadde i 2015 en omsetning på 1,5 millioner kroner.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Fliseleggerfirma konkurs med 454.000 kroner i skattegjeld

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. februar i år.