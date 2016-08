Gikk konkurs med to byggefirmaer

Roganytt

Det var firmaene Kgn Bygg DA og Kgn Entreprenør AS som møtte i Stavanger tingrett etter at Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte selskapene tatt under rettens behandling som konkursbo.

Samme person er styreleder i Kgn Entreprenør AS og deltaker med delt ansvar for Kgn Bygg DA.

LES OGSÅ: Ny frisør slått konkurs

Begge firmaene har hatt forretningsadresse på Vaulen.

Mot Kgn Entreprenør AS var det samlede kravet på 131.058 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Kravet mot Kgn Bygg DA var på 274.690 kroner og hadde sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift.

LES OGSÅ: Frisør slått konkurs

Begge selskapene erkjente å skylle de aktuelle beløpene, at de var insolvente og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Kgn Entreprenør AS har opplyst å ha seks ansatte, mens Kgn Bygg DA oppgir å ha to ansatte.

Retten kom til at Skatt Vest og Kemneren i Stavanger hadde et forfalt krav mot begge firmaene som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Bilpleiefirma slått konkurs

Stavanger tingrett viste også til at det var holdt utleggsforretning mot begge firmaene med intet til utlegg den 17. juni i år.

Retten kom til at vilkårene for å ta begge konkursbegjæringene til følge var til stede.

LES OGSÅ: Butikk i Straen Senteret er konkurs

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer for begge selskapene og skiftesamlinger vil bli avholdt den 18. oktober.