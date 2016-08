Gastronomisk Institutt er konkurs

Roganytt

Det var styret i Gastronomisk Institutt AS som hadde besluttet å begjære boet sitt tatt under rettens behandling som konkursbo.

Gastronomisk institutt opplyste i retten å ha en gjeld på 5,5 millioner kroner og at aktiva hadde en anslått verdi på 400.000 kroner.

LES OGSÅ: Butikk i Straen Senteret er konkurs

Stavanger Aftenblad skrev tidligere i sommer at Gastronomisk Institutt ville bli avviklet.

Dette har de tydeligvis ikke lykkes med siden selskapet nå melder oppbud.

I 2015 hadde Gastronomisk Institutt et negativt resultat på 3,3 millioner kroner. Omsetningen samme år var på 7,4 millioner kroner.

Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Vaktmesterfirma på Randaberg slått konkurs

Han sier at Gastronomisk Institutt prøvde å avvikle driften, men at ikke har lyktes med dette.

– Planen var at de skulle få Hotelhøyskolen og en annen stor aktør inn i lokalene. Betingelsen var at fylkeskommunen etterga 2,5 millioner kroner i gjeld og at huseier etterga to millioner kroner i gjeld, men dette var ikke mulig å få til, sier Aakre til RA.

Ifølge bostyreren mister fire ansatte jobben.

Skiftesamling er berammet den 18. oktober.