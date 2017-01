Gårdbruker på Sola slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt vest og skatteoppkreveren i Sola som begjærte at boet til en gårdbruker ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Mannen har drevet gården sin som et enkeltpersonforetak, og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et skyldig skatte- og avgiftskrav på 683.434 kroner.

Gårdbrukeren møtte ikke til tirsdagens rettsmøte uten at det forelå informasjon om gyldig fravær.

Stavanger tingrett viste blant annet til at konkursbegjæringen og innkallingen var lovlig forkynt for ham på Sola lensmannskontor den 11. januar i år.

På innsendt mottakskvittering har han opplyst at han har gjort det beste for å betale det skyldige beløpet, men at vanskelige tider har ført til at han ikke har lykkes med dette.

Han har også bedt om å få 14 dagers utsettelse, men fikk ikke dette av Skatt Vest.

Retten kom til at saksøkerne hadde et forfalt krav mot gårdbrukeren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at han kunne gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten viste i den forbindelse til at det er holdt utleggsforretning mot gårdbrukeren med intet til utlegg i november i fjor.

Dermed la retten til grunn at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 14. mars i år.