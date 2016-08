Frisør slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at boet til Papillon Frisør Extensions AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 67.772 kroner i skyldig merverdiavgift.

Papillon Frisør Extensions AS holder til i Kirkegata 38 i Stavanger og har blant annet drevet med såkalt «hairextension».

Styreleder for Papillon Frisør Extensions AS møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag.

Retten kom til at det ikke var opplysninger om lovlig fravær og viste til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var forkynt personlig for styrelederen den 1. august i år.

Retten kom til saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at Papillon Frisør Extensions AS kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil avholdt den 18. oktober.