Frifunnet for voldtekter – ble likevel dømt til fengsel i to år og tre måneder

Roganytt

46-åringen må likevel sone en betydelig fengselsstraff.

Stavanger tingrett fant ham skyldig i en rekke forhold som omhandler å påvirket en aktør i rettsvesenet, vold i familiære relasjoner og legemsbeskadigelse etter særdeles skjerpende omstendigheter.

Dette har nå Gulating lagmannsrett målt ut en straff på.

I forbindelse med straffeutmålingen delte retten seg, da to av meddommerne ville gi ham en strengere straff enn flertallet.

Flertallet mente at utgangspunktet for straffen burde ha vært fengsel i to år og seks måneder.

Samtidig ble det lagt vekt på at saken var blitt noe gammel uten at 46-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen fengsel i to år og tre måneder.

46-åringen får også fradrag for 51 dager som han har sonet i varetekt.

Da saken var oppe i Stavanger tingrett i november i fjor ble 46-åringen funnet skyldig i voldtektene og retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i seks år, noe som var seks måneder strengere enn påstått av statsadvokat Asbjørn Eritsland.