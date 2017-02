Fortsatt fengslet for voldtekt av nabojente

Roganytt

Voldtekten av nabojenta skal ha funnet sted i Stavanger natt til 21. januar. I første omgang ble den 34 år gamle mannen varetektsfengslet i 14 dager.

Nå har Stavanger tingrett kommet til at fengslingen skal forlenges med fire uker.

Retten kom til at det fortsatt var skjellig grunn til mistanke og at det foreligger forhold som styrker mistanken mot 34-åringen.

I den forbindelse ble det blant annet vist til at fornærmede har avgitt en troverdig forklaring.

Det ble også vist til at fornærmede var påført hudavskrapninger ved håndleddene.

Dette skal ha skjedd ved at 34-åringen skal ha bundet og stripset fornærmede fast før han ifølge siktelsen voldtok henne.

Retten viste også til at det er funnet DNA fra fornærmede på 34-åringen som i betydelig grad styrker mistanken mot ham.

Det er også funnet gjenstander som skal ha blitt brukt under voldtekten i 34-åringens søppeldunk.

Ifølge fengslingskjennelsen har 34-åringen ikke gitt en troverdig forklaring på hvorfor disse tingene befant seg i bosset.

– Svært grovt

Stavanger tingrett kom til at det foreligger en sterk sannsynlighetsovervekt for at fornærmede ble voldtatt av 34-åringen, og at det er snakk om en svært grov seksualforbrytelse. Blant annet ble det vist til at fornærmede skal ha blitt overfalt i sitt eget hjem midt på natten.

I kjennelsen kommer det også fram at voldtekten skal ha båret preg av en viss planlegging ettersom 34-åringen skal ha maskert seg og hatt med utstyr til å binde og kneble fornærmede. Retten kom også til at mange vil føle utrygghet for seg selv eller sine barn om siktede løslates.

– Utrygghet

«Løslatelse av siktede vil derfor etter rettens mening både skape utrygghet hos allmennheten og fornærmede, samt krenke den allmenne rettsfølelse», heter det i kjennelsen.

34-åringen viste i retten til at hans egne barn ville bli skadelidende ved fortsatt fengsling, og at fengsling oppleves som belastende. Stavanger tingrett kom til at dette ikke skulle ha avgjørende betydning.

I den forbindelse ble det blant annet vist til at fornærmede ifølge sin egen forklaring uttalte til 34-åringen at han måtte stanse før han ødela sitt liv og at han måtte tenke på sine barn.

Ørjan Eskeland er 34-åringens forsvarer. Eskeland sier til RA at hans klient ikke erkjenner straffskyld i forhold til siktelsen.