Forsvunnet mann konkurs med 3,2 millioner i skattegjeld

Roganytt

Det var Skatteoppkreveren i Vestre Agder som begjærte boet til en 50 år gammel mann tatt under rettens behandling som konkursbo.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak innen datadesign, webdesign og grafisk design på Hundvåg i Stavanger.

I kjennelsen fra Lister tingrett kommer det fram at 50-åringen i Folkeregisteret er registrert uten fast bosted og at han har flyttet den 14. desember i fjor.

Konkursbegjæringen er forsøkt forkynt for 50-åringen via politiet som ikke har lyktes i å komme i kontakt med 50-åringen.

I tillegg har konkursbegjæringen blitt forkynt ved «oppslag» i tingretten, noe som gjorde at retten kom til at den anses forkynt.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på hele 3.223.018 kroner som har sin bakgrunn i skatt og gebyrer i perioden fra 2010 og ut 2016.

Lister tingrett kom til at det ikke var noen holdepunkter for at framstillingen til Skatteoppkreveren i Vestre Agder var uriktig.

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Lister tingrett kom til at det ikke var grunn til å anta at 50-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 29. mai i år.