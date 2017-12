Roganytt

Politiet melder at to personer måtte bortvises fra Skagenkaien omkring klokken 01.20 søndag.

De to skal ha vært det som politiet betegner som uenige – og de skal ha vært like gode.

Klokken 01.53 var to nye personer i krangel ved Byterminalen. Det medførte at to personer, henholdsvis 33 og 21 år gamle også ble bortvist.