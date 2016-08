– En 18 år gammel gutt er pågrepet for hendelsen. Årsaken er angivelig sjalusi, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Flere ungdommer var involvert i slagsmålet. To jenter,16 og 18 år gamle, er påført mindre skader. En 22 år gammel gutt er også slått.

