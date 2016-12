– Fire i arrest etter vold mot politiet

Roganytt

Klokken 02.00 melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt om vold mot offentlig tjenesteperson.

En mann (27) forulempet politiet ved å gjøre obskøne bevegelser mot patruljen.

– Vedkommende ble pågrepet og forsøkte i ettertid da å sparke en polititjenesteperson. Det ble brukt pepperspray mot mistenkte, for å få kontroll på han, melder operasjonsleder.

I forbindelse med forholdet blir en kvinne 21 år anmeldt for å hindre politiet i å utføre sitt arbeid og to menn i alderen 28 og 29 år blir anmeldt for å nekte å etterkomme pålegg fra politiet.

Alle fire innbragt og satt i arrest.