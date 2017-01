Fire bruksforbud og en avskilting

Roganytt

Fem kontrollører fra Statens vegvesen gjennomførte en såkalt mobilkontroll i Stavanger-området tirsdag.

Totalt 24 kjøretøy ble kontrollert, og det resulterte i ti skriftlige varsler, fire bruksforbud og en avskiltning.

– En fullasta tippbil ble avskilta på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll. Denne ble avskilta på stedet,og sjåfør måtte fjerne last før bilen kunne bringes til verksted, opplyser Leif Skretting i Statens vegvesen.

Gebyr til flere

Fire fikk gebyr for manglende vognkort, to fikk gebyr for ikke medbragt førerkort, en fikk gebyr for ikke å ha medbragt YSK-bevis.

I tillegg fikk en sjåfør gebyr for manglende kjettinger.

– I tillegg måtte en sjåfør skaffe gyldig leieavtale før videre kjøring, og tre sjåfører måtte sikre lasten bedre før de fikk fortsettte, opplyser Skretting.

Orden i sakene

Flere sjåfører hadde også fullstendig orden i sakene.

– Vi hadde også vektkontroll på en fullasta traktor. Den var helt i orden. Det ble også kontrollert kjøre/hviletid hos to sjåfører, og begge var ok, avslutter Skretting.