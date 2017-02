Fiona (8) løp opp 315 trappetrinn

Roganytt

For første gang arrangerte Scandic Forum og Bedriftsidretten Rogaland trappeløp opp hotellets trappeoppganger.

Til sammen er det 21 etasjer og 315 trappetrinn, og 183 mennesker tok utfordringen.

– Jeg har hatt en drøm om å arrangere trappeløp. Og i og med at vi er Stavangers høyeste bygning, må vi jo utnytte det og gjøre noe kult, sier hotelldirektør Ulrika Larsson til RA.

Beste mann og kvinne under kveldens trappeløp vant et weekendopphold på hotell, men i tillegg var det også premietrekning ut fra startnummer, og i tillegg pris for beste kostyme.

Øvd hjemme

Kveldens yngste deltaker var 8 år gamle Fiona Hult Bijan, som hadde trent i trappene hjemme sammen med stefar Ole Wagle Hostvedt.

– Det var ganske slitsomt. Jeg har øvd litt i trappene hjemme, sier Fiona, som legger til at hun godt kan tenke seg å løpe i trappene igjen.

– Jeg startet rolig, så løp jeg raskere etter hvert, sier åtteåringen, som fikk en tid på 4 minutter og 46 sekunder opp trappene.

Utkledd som ku

En som tok kostymeprisen på alvor var Rune Gramstad, som var utkledd som en ku for anledningen. I tillegg var han også første løper ut.

– Jeg er ikke en erfaren trappeløper, og gjør dette bare for moro skyld. Men jeg skal uansett gi alt, sa Gramstad kort tid før han skulle løpe opp trappene.

Også komiker Rune Bjerga var klar for å løpe opp 315 trappetrinn, rett etter Gramstad i ku-kostyme.

– Jeg løp opp Flørli-trappene i fjor, og det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Men jeg er glad i løpe, og springer annenhver dag, sier Bjerga.

– Men dersom jeg ikke slår en mann utkledd som ku, må jeg nok bare legge opp med en gang, sier han.

Håper på tradisjon

21 etasjer og 351 trappetrinn senere nådde både Gramstad og Bjerga toppen.

– Det var vondt, men kjekt, peste Bjerga fram.

– Det var absolutt verdt det, og jeg gjør det gjerne igjen, la Gramstad til.

Det er første gang trappeløpet arrangeres i år, og hotelldirektør Larsson håper det kan bli en tradisjon.

– Det har vært stor pågang, og vi har satt et tak på 200 mennesker denne gangen. I og med at det er første gang, er vi nødt til å se litt hvordan det går, sier hun.

– Men vi satser på at det blir et årlig arrangement, og at det blir en kul tradisjon, sier Larsson.

Kostymer

Mange hadde kledd seg ut under trappeløpet, og to av dem var Ellinor Newall og Mina Farmen.

– I og med at vi ikke kommer til å få beste tid, satser vi heller på beste kostyme, sier jentene.

De var utkledd som ballerinaer for anledningen, og forteller at de har øvd mye i forkant av løpet.

– Vi har blant annet øvd her på hotellet, så vi har som mål å slå vår egen tid, sier Farmen.

– For min del gjelder det å finne riktig tempo, det er det jeg har slitt med til nå, legger Newall til.

Fornøyd

Medarrangør Bedriftsidretten Rogaland er godt fornøyd med årets oppmøte, og synes det er et kult og spennende arrangement.

– Vårt mål er å samle flest mulig, og å inspirere og motivere dem til å starte treningen på egen hånd etter dette, sier veileder Anne Breivik.

– Her er det helt vanlige folk som løper, og det er veldig kult med et eget trappeløp i Stavanger, legger hun til.