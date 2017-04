Finfin flyt i trafikken

Roganytt

Her blir det garantert påskekø, skrev RA i går.

Og her, det var E39 Mortavika og E39 Vaulekrossen like sør for Ålgård.

Webkameraene til Statens vegvesen viser imidlertid et helt annet bilde. I dag like før klokken 15 og den antatte toppen, flyter trafikken finfint alle steder.

Så feil kan man altså ta. Men det er grunn til å minne om at mens utfarten sprer seg over flere dager, vil hjemfarten bli langt mer konsentrert.

– På det verste må nok folk kunne regne med å stå over opp mot tre ferjer, sa regiondirektør i Fjord1, Tor Kristoffersen til RA om den saken.