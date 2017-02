Fikk ikke start på bilen – dyttet kona (65) i fengsel

Roganytt

Opptrinnet fant sted ved kjøpesenteret Amfi Madla i Stavanger den 12. mars i fjor.

Denne dagen kjørte ekteparet til kjøpesenteret omkring klokken 11.00.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett befant ekteparet seg i Madlakrossen med en bil som de ikke fikk startet på vanlig måte.

For å få start på bilen ble det nødvendig å dytte slik at den fikk såpass høy fart at den kunne startes i gir.

I begynnelsen var det den 65 år gamle kona som dyttet, mens ektefellen satt bak rattet.

Da kona ikke var sterk nok ble det til at hun satte seg bak rattet mens ektefellen dyttet.

Ektefellene byttet flere ganger på å dytte og sitte bak rattet. Til slutt klarte de å få start på bilen, men ble da stoppet fra å kjøre videre av et vitne som hadde observert hendelsen og som hadde varslet politiet.

I forbindelse med bevisbedømmelsen la Stavanger tingrett i stor grad vekt på forklaringen til dette vitnet.

Sprang ut og stoppet dem

Han forklarte at han fra en restaurant som ligger i nærheten gjennom vinduet observerte to åpenbart ruspåvirkede personer som vekselvis styrte og dyttet en bil nedover veien.

Vitnet forklarte også at han umiddelbart ringte politiet og at han hadde fått beskjed om at det kunne ta litt tid før det kom en patrulje.

Da ekteparet fikk start på bilen ble vitnet svært bekymret for hva som kunne skje dersom de kjørte videre, og løp derfor av gårde og stilte seg foran bilen.

Retten fant verken kona eller mannens forklaring troverdig.

Hun forklarte at mannen hadde vært og handlet på stedet og at de ikke fikk start på bilen da de skulle kjøre hjem. Kona forklarte også at hun bare hadde sittet i bilen noen meter da bilen ble dyttet ut fra parkeringsplassen og at de umiddelbart hadde blitt stoppet av andre.

Motorstopp

Mannen forklarte at de hadde fått motorstopp på vei inn i Madlakrossen og at deres felles anstrengelser med å få beveget bilen kun handlet om å få bilen ut av veien og inn på en parkeringsplass.

Retten kom til at den trygt kunne se bort fra begges forklaringer og viste til forklaringen til vitnet.

Stavanger tingrett kom til at kvinnen var betydelig ruset og at hun skulle dømmes for forsøk på føring av motorvogn.

Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og 20.000 kroner i bot.

Jørgen Berner Torstensen, kvinnens forsvarer, sier til RA at hans klient har tatt betenkningstid og at hun ikke har avgjort om dommen vil bli anket.

Når det gjelder ektemannen sier politiadvokat Cecilie Steen at han er siktet i samme sak.

– Hans sak vil gå som en tilståelsessak og denne har foreløpig ikke vært oppe i retten, sier Steen til RA.