Fikk ikke kjøre rundt med dette i frontruten

Roganytt

– Et vogntog var helt feil lastet, og bilen hadde 3900 kilo for mye vekt på trippelen. Det utløste et gebyr på 17.300 kroner, skriver Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.

To sjåfører måtte også fjerne diverse fra frontruter før de fikk kjøre videre.

Det ble kjørt bremsetest på syv kjøretøy. Av disse fikk fire skriftlige mangler på bremser.

Det ble også skrevet ut fire skriftlige mangler på andre tekniske ting.

Alle kjøretøyene ble kontrollveid. Tre av disse hadde overlast og fikk vektgebyr.

Kontrollen pågikk mellom 07.00 og 14.30 tirsdag.

