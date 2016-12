Fem års fengsel for å ha skjenket 14-åring full og voldtatt henne

Roganytt

Da saken gikk i Gulating lagmannsrett i august i år, kom juryen til at 23-åringen var skyldig i å ha voldtatt en 14 år gammel jente i Stavanger.

Samtidig fikk ikke retten behandlet straffespørsmålet på grunn av manglende tid.

Nå kommer det fram i en fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett at 23-åringen ble dømt til fengsel i fem år og én måned.

Da saken gikk i Stavanger tingrett i februar i år, ble 23-åringen dømt til fengsel i seks år.

Han ble da også dømt for å ha befølt en 15 år gammel jente som var 14-åringens venninne.

Juryen i Gulating lagmannsrett kom til at 23-åringen skulle frifinnes for dette.

Rettskraftig

Fagdommerne satte imidlertid juryens kjennelse til side slik at dette tiltalepunktet skal behandles på ny av en ny rett.

Dommen fra lagmannsretten har blitt anket til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg har nylig kommet til at anken ikke tillates fremmet.

Det betyr at dommen er rettskraftig og at det eneste som gjenstår er at statsadvokat Birgitte Budal Løvlund godtar dommen og underretter Stavanger fengsel om fullbyrdelsesordren.

Når det gjelder voldtekten, fant denne sted i Stavanger 1. april i fjor.

De to jentene på 14 og 15 år tok sammen med en gutt bussen til byen, der de oppsøkte 23-åringen i hans bolig.

Serverte alkohol

Han serverte dem øl og brennevin, noe som førte til at begge jentene ble svært fulle.

23-åringen skal først ha vist seksuell interesse for 15-åringen, men dette skal ha blitt stoppet av gutten som var med.

Noe senere ble 14-åringen dårlig og gikk på toalettet for å kaste opp.

Hadde 2,7 i promille

Gutten som var med dem skal ha forsøkt å få med seg jentene, men deres tilstand skal ha gjort dette svært vanskelig. Mens han forsøkte å hjelpe 15-åringen med klær og sko, skal 22-åringen ha gått inn på toalettet der 14-åringen var og låst døren etter seg.

På badet hadde han samleie med 14-åringen som ifølge tiltalen var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Etter voldtekten ble fornærmede funnet i bevisstløs tilstand ute på fortauet av en tilfeldig forbipasserende.

Da hun like etterpå ble fraktet til akuttmottaket på Stavanger universitetssjukehus, ble promillen hennes målt til 2,7.