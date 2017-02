Etterlyser vitner etter påsatt brann i Løkkeveien

Roganytt

Like over klokken 07.00 torsdag morgen meldte politiet at de er i Domkirkens meninghetssenter, Bethel, i Løkkeveien sammen med brannvesenet.

Det ble meldt om et branntilløp på stedet tidlig torsdag morgen.

– Mindre skader som følge av branntilløpet, men mye tyder på at brannen er påsatt, opplyser operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Uvedkommende skal ha tatt seg inn i menighetssenteret, som blant annet brukes til konfirmantundervisning, koraktiviteter og annet menighetsarbeid, og forsøkt å sette fyr på det.

Etterlyser vitner

Ildspåsettelsen har trolig skjedd mellom klokken 05.30 og 06.00 torsdag morgen.

Politiet ber vitner eller andre som kan ha sett noe det aktuelle sted i dette tidsrommet om å melde seg.

Flere innbrudd i biler

Politiet opplyser også at de har mottatt flere meldinger om innbrudd i biler i St. Olav P- anlegg i Løkkeveien i løpet av natten.

– Utelukker ikke sammenheng med branntilløpet, opplyser operasjonsleder, og legger til at det trolig er videoovervåking av p-huset som vil bli gjennomgått av politiet.