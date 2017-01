Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Roganytt

Det var en tidligere arbeidstaker i Sandnes-firmaet Tf Totalentreprenør AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 476.235 kroner i skyldig lønn og feriepenger, samt erstatning og oppreisning for usaklig oppsigelse.

Kravet er fastslått i en fraværsdom fra Jæren tingrett i oktober i fjor.

Innehaver Tf Totalentreprenør AS motsatte seg at det ble åpnet konkurs, men Jæren tingrett ville det annerledes.

Retten la til grunn at den tidligere arbeidstakeren hadde et forfalt krav mot Tf Totalentreprenør AS som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Jæren tingrett kom også til at Tf Totalentreprenør AS var insolvent, og at det ikke var grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. mars i år.