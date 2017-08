Entreprenørfirma har gått konkurs

Roganytt

Det var firmaet Karmøy Byggteknikk AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Karmøy Byggteknikk AS holder til i Kopervik og har vært entreprenørfirma som har jobbet med tømrerarbeider, med tilleggsfag som kjerneboring, betongsaging, tegning av hus, utbygg og hytter.

I retten ble det opplyst at Karmøy Byggteknikk AS har en gjeld på 1.550.000 kroner og at firmaets aktiva, som i det vesentligste består av utestående fordringer, har en anslått verdi på 500.000 kroner.

Karmøy Byggteknikk AS er oppført på proff.no med ni ansatte.

Firmaet hadde i 2016 en omsetning litt over fem millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 480.000 kroner.

Karmøy Byggteknikk AS har blant annet jobbet med å bygge lokaler for Sabi Sushi i Haugesund og har også hatt Haugaland Kraft som kunde.

Haugaland tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lodve Kvamme er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 28. september i år.

