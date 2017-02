Enda et bilfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte boet til Expobilpleie AS tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et skyldig skatte- og avgiftskrav.

Expobilpleie holder til på Bryne og har drevet under bransjen vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler.

I hovedsak har firmaet jobbet med innvendig og utvendig vask av biler, samt polering og lakkbehandling.

Expobilpleie AS erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg også at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste blant annet til at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og at det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent.

Jæren tingrett la til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 21. mars i år.