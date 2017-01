Elektrikerfirma tvangsoppløst

Roganytt

Det var selskapet Saem Norge AS som ble tvangsoppløst.

Bakgrunnen for det var at Foretaksregisteret ikke har fått melding om at Saem Norge AS har et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som var kunngjort.

I tillegg har Saem Norge AS fått varsel om manglende revisor.

Saem Norge AS holder til i Vingveien på Sola og har drevet med elektrisk installasjonsarbeid.

I 2015 hadde firmaet en omsetning på omkring 700.000 kroner.

Samme år hadde firmaet et negativt resultat på 214.000 kroner.

Det beste året for Saem Norge AS var 2013. Da omsatte firmaet for 7,7 millioner kroner.

Advokat Marie Eltervåg Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. mars i år.