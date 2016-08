Eier tok biltyv på fersken

Klokken 01.21 kom det melding fra Losveien i Sandnes om folk som banket på vinduer. To menn (26/24) anholdt og anmeldt for bruk av narkotika, melder operasjonslederen.

Av andre hendelser i løpet av natten blir en kvinne (43) anmeldt for kjøring uten førerkort. Det skal ifølge politiet ha vært begjæring på bilen, og skiltene ble klippet. Politiet oppretter sak. Kvinnen ble stoppet klokken 00.37 i Madlakrossen.

En bileier varslet politiet om at han løp etter en tyv som ble tatt på fersken under bilinnbrudd i Andrées gate i Stavanger natt til mandag.

