E39 åpen for ferdsel etter vogntogvelt

Roganytt

Like før midnatt fredag kom meldingen om et trafikkuhell på E39 ved Kyllingstad, hvor et vogntog kjørte ut av veien.

Politiet opplyser at føreren fremstår ok, men at vogntoget muligens inneholder farlig gods. E39 ble stengt i begge retninger, og det var manuell dirigering på stedet i natt.

Klokken 07.22 skriver politiet på Twitter at E39 er åpen for fri ferdsel, og at vogntoget er tømt for last.

Kjøretøyet ligger fortsatt i grøfta, men vil bli berget i løpet av dagen, ifølge politiet. I den forbindelse vil det bli manuell dirigering forbi ulykkesstedet, men det er foreløpig uvisst når dette starter.