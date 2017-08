Roganytt

Dagens hovedfokus på E39 Krossmoen kontrollstasjon var på kjøre- og hviletid, vekt, avgifter, lastsikring, teknisk og dokumentkontroll.

50 kjøretøy var innom kontrollplassen. 14 ble stoppet for nærmere kontroll, opplyser Statens vegvesen i en pressmelding.

I tillegg til nevnte drosjesjåfør ble det gitt tre bruksforbud for manglende lastsikring, to bruksforbud for spesialtransport på grunn av feil ved merking av gods, et bruksforbud for overlast og to bruksforbud for sikthindrende gjenstand i synsfeltet.