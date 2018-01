Drakk over en liter med sprit – det gikk fryktelig galt

Roganytt

Da 20-åringen nylig møtte i retten erkjente han straffskyld til tross for at han ikke husket så veldig mye av det som skjedde.

Det var på kvelden den 26. mai i fjor at 20-åringen var på fest i Egersund.

Der hadde han drukket over en liter med brennevin.

Litt over midnatt ble han så kraftig beruset at han på et tidspunkt ble ansett som bevisstløs og derfor hentet av en ambulanse.

Inne i ambulansen og utenfor legevakten i Egersund skal 20-åringen ha gått løs på inventaret i ambulansen.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Sovnet på båre

Dette førte til at en uniformert politibil ble tilkalt.

20-åringen hadde på dette tidspunktet sovnet på båren inne i ambulansen.

Vakthavende lege på stedet ba politiet om å vekke ham slik at vedkommende kunne foreta en medisinsk vurdering av 20-åringen.

Dette ble gjort og 20-åringen opptrådte på nytt aggressivt og det ble besluttet at han skulle settes i arresten.

I det han skulle settes inn i cellebilen tok de to politibetjentene ham i hver arm og åpnet bildørene bak med hver sin arm.

LES OGSÅ: «Du er en ond manipulerende bitchy djevelfitte»

Måtte bæres inn

20-åringen satt seg kraftig til motverge og sparket blant annet i gulvet i cellebilen.

Han fortsatte å stritte imot samtidig som han ropte at han skulle kom hjem til politibetjentene og ta dem – og at han hadde banket dem, dersom han ikke hadde hatt håndjern på.

Det endte med at politibetjentene måtte bære ham inn i bilen.

I forbindelse med dette mistet den ene politibetjenten taket på 20-åringen, noe som førte til 20-åringen tok sats og sparket politibetjenten relativt kraftig i kneet.

Etter dette kom politiet til at det var nødvendig at begge politibetjentene holdt 20-åringen nede bak i cellebilen.

LES OGSÅ: – Lege tilbød 50.000 kroner for falsk forklaring

Ambulansepersonell kjørte

Det førte til at en av ambulansepersonalet måtte kjøre politiets cellebil til politistasjonen i Egersund, før 20-åringen ble brakt videre til arresten i Stavanger.

Dalane tingrett kom til at var snakk om et relativt kraftig spark og at det hadde som formål å påvirke den tjenestehandlingen som politibetjenten var i ferd med å utføre og at han skulle dømmes for forholdet.

Asbjørn Stokkeland, 20-åringens forsvarer ba om at hans klient ble dømt til samfunnsstraff. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 20-åringens uforbeholdne tilståelse.

Det ble også lagt vekt på personlige forhold.

LES OGSÅ: Ble skikkelig sur da hun fant kvinne i seng med kjæresten

Selvforskyldt

Samtidig la retten vekt på hendelsene fant sted i selvforskyldt rus, at 20-åringen selv valgte å drikke over en liter med sprit og at det dermed er han selv som må ta ansvaret for det som skjedde.

Dermed kom retten til han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.

Han fikk fradrag i straffen for to dager som han satt i varetekt.

I tillegg ble 20-åringen dømt til å betale 300 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex