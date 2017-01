Dømt for MC-krasj

Roganytt

Den meget spesielle episoden fant sted på kvelden 19. april 2014 på Hommersåkveien.

36-åringen forklarte i retten at han og en kamerat hadde vært på Sola den aktuelle dagen og at de begge hadde ruset seg på narkotika.

LES OGSÅ: – Mann (22) voldtok jente (13)

Ifølge 36-åringen hadde kameraten fått anklager mot seg om at han drev med tysting på Facebook, og de to bestemte seg for å kjøre 36-åringens motorsykkel til Hommersåk for å snakke med folk i anledning dette.

36-åringen kjørte med kameraten som passasjer. Da de kom til Statoil-stasjonen på Hommersåkveien, stoppet de for å kjøpe mat.

Ifølge 36-åringen oppsto det her en diskusjon om hvem som skulle kjøre motorsykkelen videre, da verken 36-åringen eller kameraten følte seg i god form, og ingen av dem ville kjøre.

Det endte med at det ble 36-åringen som fortsatte kjøreturen. Etter kort tid glapp kameraten taket og falt av motorsykkelen.

Ifølge 36-åringen snudde han seg for å forsøke å få tak i kameraten, noe som førte til at han mistet kontrollen over motorsykkelen og kjørte ut i grøften.

Svært alvorlige skader

Som en følge av ulykken fikk både 36-åringen og passasjeren svært alvorlige skader.

Nødetatene var på stedet etter kort tid og begge ble brakt til sykehuset i bevisstløs tilstand.

Passasjeren hadde betydelige skader som gjorde at han ble holdt i kunstig koma og respirator i fire døgn etter innleggelse.

LES OGSÅ: Sendte opp nødrakett – må i fengsel

36-åringen selv fikk så store skader at det har medført en betydelig endring i hans livsførsel og at han i dag er avhengig av omfattende støtte fra det offentlige.

I formildende retning la retten vekt på at 36-åringen har erkjent straffskyld i første politiavhør.

Retten fant det også formildende at det saken har blitt liggende svært lenge hos politiet uten at 36-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til åtte måneders fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på tre år.

Det ble også lagt ned påstand om at 36-åringen skal betale oppreisningserstatning.

Retten fant det sannsynliggjort at fornærmede var så ruset at han ikke klarte å holde seg fast og at mye tydet på at fornærmede ikke hadde festet hjelmen sin skikkelig.

«Retten mener etter dette at fornærmede medvirket til skaden ved egen skyld og at hans eget bidrag til skaden var betydelig», heter det i dommen.

Korrekt dom

Anne Kroken, 36-åringen forsvarer, sier til RA at dommen er korrekt.

– Det har vært en forferdelig lang saksbehandlingstid, noe som har vært en stor belastning for min klient, sier Kroken til RA.

Hun sier at det er korrekt å gi hennes klient en betinget dom.

– Både med tanke på saksbehandlingstiden og de konsekvensene ulykken fikk for min klient, sier Kroken.

LES OGSÅ: Må i fengsel for å ha skamslått bestevenninne