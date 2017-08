Dømt for kakespising

Roganytt

Nå er han dømt for kjøring i ruset tilstand og bruk av hasj.

Kjøreturen fant sted natt til den 31. januar i år i Sandnes.

Ifølge 27-åringen hadde han omkring et døgn tidligere inntatt hasj i spiselig form ved at spiste en kake som inneholdt hasj.

27-åringen erkjente straffskyld for å ha brukt hasj og forklarte i retten at dette var et medisinsk eksperiment for å få bukt med helsemessige plager og smerter som han hadde hatt over lengre tid.

27-åringen forklarte også at det ikke var han som hadde bakt kaken, og at han derfor ikke var sikker på hvor mye hasj han hadde spist.

Om dagen den 30. januar skulle 27-åringen hjelpe en venninne med å flytte til Ålgård.

Det ble i den forbindelse kjørt flere turer mellom den nye og den gamle boligen hennes.

Kjente godt etter

27-åringen forklarte at det var venninnen som førte bilen, mens han var passasjer.

Bakgrunnen for det var inntaket av kaken med hasj dagen før.

Da de skulle kjøre det siste lasset var venninnen sliten og spurte derfor om 27-åringen kunne kjøre bilen.

Klokken var nå over midnatt.

Ifølge 27-åringen kjente han godt etter og følte seg på ingen måte ruset, men fin i formen og sikker på at han ikke var påvirket av hasj.

Mistenkelig

Han sa derfor ja til å kjøre bilen.

Da de kom til Ålgård sørfra fattet en sivil politipatrulje interesse for bilen og valgte å følge etter denne.

Blant annet reagerte de på valg av kjørerute før de stanset 27-åringen.

Politipatruljen vurderte ham som lett påvirket og 27-åringen ble tatt med til legevakten for å ta blodprøve.

Denne har vist at han var påvirket tilsvarende mellom 0,5 og 1,2 i promille.

I straffeskjerpende retning la retten vekt på at kjøreturen hadde funnet sted over en lengre strekning og at han hadde hatt en passasjer med seg i bilen.

I formildende retning la retten noe vekt på hans tilståelses og skylderkjennelse.

Dermed ble straffen satt til 18 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale 30.000 kroner i bot og mistet førerretten i to år.

