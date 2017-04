Distribusjon- og transportfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som like før påske begjærte at boet til en mann i 50-årene ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak på Jæren, som har vært registrert med ni ansatte, der virksomheten har vært bud- og transporttjenester.

Blant annet har firmaet drevet med avisdistribusjon.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var en gjeld til skattemyndighetene på 683.889 kroner.

Innehaveren av firmaet motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Mannens advokat hevdet at det var overskudd i driften av firmaet, at skyldneren bestrider at han er insolvent og at betalingsudyktigheten er forbigående.

Blant annet ble det vist til at han hadde en slektning som vil stille med 200.000 kroner, samt at det resterende beløpet kunne sikres i ektefellens eiendom.

Skatt Vest motsatte seg at mannen fikk utsettelse, noe han har fått ved en tidligere anledning.

Jæren tingrett kom til at innehaveren av firmaet ikke hadde ført bevis for at han var solvent og viste blant annet til regnskap fra inneværende år som viste et negativt driftsresultat på 201.020 kroner.

Retten kom til at han var insolvent og videre at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 18. mai i år.