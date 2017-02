Denne tabben kostet 8750 kroner

Roganytt

Årsaken er at vogntoget veide 13.200 kg da det kjørte inn på kontrollplassen på Sokn kontrollstasjon.

Siden én av tre løfteaksler var hevet, kunne den maksimale vekten kun være 11.500 kg, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Feilen utløste et overlastgebyr på 8750 kroner, som måtte betales før vogntoget fikk lov til å fortsette kjøreturen – med alle tre akslinger i bakken.

31 andre kjøretøy ble kontrollert onsdag. Det ble ellers gitt én skriftlig advarsel for brudd på kjøre- og hvilebestemmelsene, samt to dekkgebyr for for lite mønster.