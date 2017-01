Denne hadde ikke god nok sikt

Roganytt

Sjåførens dårlige sikt ble oppdaget under Statens vegvesens mobile tungbilkontroll, som har funnet sted på Sola og Skjæveland i dag.

Vegvesenets hovedprioritering var vinterutrustning og kontroll av dokumenter.

Totalt ble fire kjøretøy ilagt gebyr for manglende bombrikke, mens to kjøretøy fikk gebyr for å ha kjørt med dekk under minstemål.

Tre sjåfører måtte sikre lasten bedre før de fikk kjøre videre, mens tre kjøretøy fikk mangler på tekniske ting.