Containerfirma ble tvangsoppløst

Roganytt

Det var firmaet Rogaland Gjenvinning AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det var at retten hadde mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Rogaland Gjenvinning AS har meldt ifra om å ha en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som er gitt.

Dermed var vilkårene til stede for å oppløse selskapet.

Rogaland Gjenvinning AS ligger på Røyneberg og har drevet med utleie av containere.

Firmaet omsatte i 2016 for 5,8 millioner kroner og hadde er resultat på 521.000 kroner før skatt.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. desember i år.

