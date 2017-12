Byggevarefirma har gått konkurs

Roganytt

Det var firmaet Wetu Fasade AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Wetu Fasade AS har holdt til i Solaveien i Sandnes og har blant annet drevet med levering av hagestuer, vinterhager, gjerder, porter, levegger, rekkverk, terrassegulv, skodder og varmepumpehus.

Wetu Fasade AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 311.383 kroner og at selskapets aktiva som i det vesentligste består i kontormøbler har en anslått verdi på 500 kroner.

Fram til fredag var virksomheten igangværende med to ansatte.

Wetu Fasade AS omsatte for 1,4 millioner kroner i 2016 og dikk samme år et negativt resultat før skatt på 579.000 kroner.

Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Wetu Fasade AS antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 31. januar neste år.

