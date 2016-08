Byggefirma med sporløst forsvunnet innehaver konkurs

Roganytt

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes og Skatt Vest som hadde begjært at boet til en 49 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

49-åringen har drevet et enkeltpersonforetak innenfor byggebransjen og har i den forbindelse opparbeidet seg betydelig gjeldt til det offentlige.

Det samlede kravet er på 697.989 kroner i skyldig merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift.

Konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet på en rekke forskjellige måter uten at en har lyktes med dette.

På bakgrunn av opplysninger fra stemmevitnet, samt opplysninger gitt av 49-åringen selv er det imidlertid grunn til å tro at han befinner seg i Polen, og at han ikke er tilgjengelig på sitt tidligere telefonnummer.

Retten kom til konkursbegjæringen var lovlig forkynt og at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig.

Jæren tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at 49-åringen ikke er i stand til å gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 3. oktober i år.