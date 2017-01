Byggefirma konkurs med tre millioner kroner i gjeld

Roganytt

Det var Stavanger Byggservice AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Det var styret i selskapet som hadde besluttet å melde oppbud.

Stavanger Byggservice AS var også begjært konkurs av Kemneren i Stavanger og dette rettsmøtet skulle ha vært avholdt i Stavanger tingrett den 3. februar.

Stavanger Byggservice AS opplyste i retten å ha en gjeld på tre millioner kroner i gjeld og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 25.000 kroner.

Selskapet hadde i 2015 en omsetning på 14,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 119.000 kroner.

Stavanger Byggservice AS ligger på Madla der firmaet har hatt kombinert kontor- og lagerbygg på omkring 300 kvadratmeter.

Stavanger tingrett kom til at skyldnerens opplysninger skulle legges til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. mars i år.