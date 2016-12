Byggefirma konkurs – elleve ansatte mister jobben

Roganytt

Det var firmaet Dk Group AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret i selskapet.

Dk Group AS holder til i Sandnes og har drevet med diverse byggearbeid.

I 2015 hadde selskapet en omsetning på omkring 4,4 millioner kroner.

Samme år hadde selskapet et negativt resultat på 281.000 kroner.

Dk Group AS opplyste i retten å ha en samlet gjeld på omkring to millioner kroner.

Selskapets aktiva har en anslått verdi på 1,3 millioner kroner og består i det vesentligste av kundefordringer og én eller flere biler.

Dk Group AS opplyste å ha elleve ansatte som nå blir uten arbeid.

Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Dk Group AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. januar neste år.