Butikk i Tvedtsenteret er konkurs

Roganytt

Det var selskapet Nx.no AS som var i retten og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Nx.no AS har drevet Next-butikken i Tvedtsenteret.

Next er en av Englands største kleskjeder og den første Next-butikken som åpnet i Norge var den i Tvedtsenteret.

Åpningen fant sted i 2014.

I 2015 hadde Nx.no AS en omsetning på omkring 10,1 millioner kroner.

Samme år hadde butikken et negativt resultat på nesten 2,9 millioner kroner.

I Stavanger tingrett opplyste Nx.no AS at den samlede gjelden er på 2,5 millioner kroner og at det ikke er aktiva i selskapet.

Nx.no AS opplyste også at virksomheten er innstilt og butikken nå ikke ha noen ansatte.

Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til på dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed kom retten til vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. februar i år.