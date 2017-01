Butikk i Bystasjonen har gått konkurs

Roganytt

Bakgrunnen for det var et krav på 169.901 kroner som har sin bakgrunn i kredittgivning.

Carrie White AS har solgt klær og diverse tilbehør i Bystasjonen i Sandnes.

Skyldneren erkjente at det ikke er midler til å dekke utestående krav og at det ikke er verdier som kan realiseres for å dekke kravene.

Carrie White AS opplyste at butikken har vært stengt siden månedsskiftet oktober/november og at butikken fortsatt har én ansatt med oppsigelsestid ut januar.

Ifølge styreleder i selskapet er den samlede gjelden på omkring 700.000 til 800.000 kroner.

Jæren tingrett la til grunn at Carrie White AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 25. januar i år.