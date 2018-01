Brødre tiltalt for grov økonomisk utroskap

Roganytt

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot de to brødrene fra Stavanger.

Bakgrunnen for det er at de skal ha brukt et av firmaene sin til å betale en faktura fra et rørleggerfirma.

Forholdet skal ha funnet sted i mars 2013 og den aktuelle fakturaen var på 335.059 kroner.

Ifølge tiltalen var brødrene klar over at fakturaen ikke vedkom firmaet deres og de skal derfor ha handlet i strid med selskapets interesser.

«Forholdet er grovt, særlig fordi handlingen medførte alvorlig økonomisk skade, medførte brudd på den særlige tillit som fulgte stillingene og at det er bokført uriktige regnskapsopplysninger», heter det i tiltalen.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 7. februar i år.

Politiadvokat Tor Arvid Bruskeland skal være aktor i saken.

Brødrene vil bli forsvart av Knut Olaf Eldhuset og Vegard Furdal Bråstein.

