Bolig på Finnøy brant ned

Roganytt

Klokken 18.02 onsdag kveld fikk nødetatene melding om en boligbrann på Finnøy.

Brannen har oppstått i en bolig i Kyrkjeskarvegen.

– Det er full overtenning og brannvesenet arbeider med slukking, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Alle beboere skal ha kommet seg ut av huset.

Like før klokken 20.00 meldte brannvesenet at slukkingsarbeidet fremdeles pågår for fullt, og at det ikke er kontroll på brannen.

Klokken 21.35 ble brannen slukket, melder brannvesenet.

– Etterslukking pågår og vil foregå utover natten, opplyser vaktleder i Rogaland brann og redning.