Ble truet med skambank – nå er han frifunnet for vold

Voldsepisoden fant sted den 30. oktober i fjor i Stavanger sentrum.

Da 21-åringen møtte i retten, erkjente han delvis straffskyld etter tiltalebeslutningen.

Tiltalen gikk på at han hadde slått og skallet fornærmede slik at han ble påført tannskader på flere tenner.

21-åringen erkjente ikke at han hadde skallet fornærmede.

Kvelden før voldsepisoden hadde 21-åringen vært på byen med venner.

Etter å ha vært på tre utesteder gikk de bort til et utested på Strandkaien. Her ble han avvist av dørvakten på stedet. Han ville ikke gi seg og ble frekk med vaktene.

Mens han sto utenfor utestedet og snakket med vaktene, kom fornærmede bort.

– Skulle hatt skambank

Fornærmede kom med et utsagn der han sa «at egentlig skulle han ha skambanket 21-åringen» og gikk tett opp mot ham.

De kom så tett mot hverandre at de støtte mot hverandre i pannen.

21-åringen ble redd og reagerte med å slå fornærmede to ganger i hodet.

Det førte til at fornærmede begynte å blø fra nesen og fikk skader på en av tennene sine.

Dørvaktene fikk lagt 21-åringen i bakken, og han ble etter kort tid pågrepet av politiet.

I retten husket ikke fornærmede noe klart fra hendelsen.

Heller ikke vitner som var på stedet kunne avkrefte at fornærmede sa det som ble sagt.

Det førte til at politiadvokat Christine Kleppa la ned om at 21-åringen skulle frifinnes.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge 21-åringens forklaring til grunn og at han var utsatt for en alvorlig trussel i ord og gjerning. Både ved at fornærmede sa det han sa og det at han gikk helt opp i ansiktet på 21-åringen.

Retten kom til at 21-åringen ble redd som en følge av dette og at han slo for å avverge dette angrepet.

Retten kom også til at 21-åringen ikke hadde gått lenger enn nødvendig, og heller ikke gått ut over det som var forsvarlig i situasjonen som oppsto.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes på grunn av nødverge.