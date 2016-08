Bilpleiefirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som hadde begjært at Hinna Carwash AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Hinna Carwash AS holder til i Boganesveien på Hinna og har drevet med bilvask og annen bilpleie.

Firmaet har oppgitt å ha hatt seks ansatte.

Kravet fra Skatt Vest er 84.017 kroner i skyldig merverdiavgift.

Innehaveren av Hinna Carwash AS erkjente at firmaet skyldte det aktuelle beløpet, men sa at selskapet ikke hadde midler til å betale dette.

Innehaveren erkjente også at selskapet var insolvent og han motsatte seg ikke konkurs.,

22. juni ble det tatt utleggsforretning mot Hinna Carwash AS med intet til utlegg.

Rette la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett la til grunn at Hinna Carwash AS er insolvent og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 3. oktober.