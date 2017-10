Bilfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en 49 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 129.778 kroner i skyldig merverdiavgift.

49-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med bilvask og bilpleie på Jæren.

LES OGSÅ: Bygg- og anleggsfirma har gått konkurs

Mannen erkjente i rettsmøtet i Jæren tingrett å ikke skyldte det aktuelle beløpet og forklarte at han trodde at det var regnskapsførerens oppgave å ordne dette.

49-åringen opplyste også at han ikke hadde vesentlige eiendeler og at han var usikker på hva den samlede gjelden var.

Han erkjente også at nok var insolvent og at han var usikker på om at han motsatte seg åpning av konkurs eller ikke.

LES OGSÅ: Konkurs mann fikk konkurskarantene

Jæren tingrett kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot 49-åringen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det var holdt utleggsforretning mot 4-åringen uten at betryggende dekning ble oppnådd.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Jæren tingrett kom til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. desember i år.

LES OGSÅ:Ektepar slått konkurs av bank – hadde gjeld på 80 millioner