Bilfirma har gått konkurs

Roganytt

Det var Kemneren i Sandnes som begjærte at Sandnes Bilpleie AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 346.000 kroner i skyldig skatt.

Innehaveren av Sandnes Bilpleie AS opplyste i retten at han har hatt to avdelinger og at han har solgt den ene avdelingen, men driver den andre avdelingen på Lura.

Sandnes Bilpleie AS erkjente å ha den aktuelle gjelden, men opplyste i retten at de ikke var i stand til å betale den.

Ifølge innehaveren hadde han sendt ut fakturaer for over 30.000 kroner, men har ikke fått inn pengene.

Innehaveren anslo også å ha annen gjeld på omkring 80.000 kroner.

Sandnes Bilpleie AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Retten la til grunn at Kemneren i Sandnes har et forfalt krav mot Sandnes Bilpleie AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I den forbindelse ble det viste til at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og kom til at selskapet var insolvent.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. mars i år.